El triángulo del Covid

La Junta de Andalucía anuncia hoy las nuevas restricciones que impondrá en Granada tras la alarma generada a nivel nacional tras las censurables imágenes del pasado sábado. Granada se ha convertido, otra vez, en la capital del botellón, aunque si se ponen en contexto los datos, la Policía Local de Sevilla puso durante este puente más de 800 sanciones por botellones, fiestas o ir sin mascarillas, mientras que en Granada estas multas se quedaron en 200. Está claro que el número de habitantes de la capital hispalense no es equiparable, pero el jolgorio juvenil no es algo que sea propiedad exclusiva de Granada. Lo que sí es inquietente es que Granada sea la primera capital que alcanza los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, una estadística en la que Sevilla, que registra más contagios a diario, está muy por detrás. Tras toda la polémica Granada ha quedado equiparada a nivel nacional con Madrid y Navarra y forma parte de triángulo Covid de España. En parte no es justo, pero es algo que ya es difícil de revertir a nivel mediático. Y todo esto a la espera de que la Junta anuncie hoy más medidas...