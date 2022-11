Ni los turistas

No me extraña nada que la valoración de Granada por los turistas nacionales y extranjeros vuelva a caer por cuarto trimestre consecutivo en la última encuesta de la Junta andaluza, quedando la tercera por la cola, sólo por delante de Huelva y Málaga.

Sevilla, cómo no, -costeadísima de cabo a rabo-, Córdoba, Cádiz, Almería y Jaén se sitúan por delante de nuestra abandonada provincia, y, con ella, de nuestra degradada capital. Lo mejor valorado, el patrimonio, faltaría más que con la Alhambra ya ni en eso sacáramos nota, aunque al paso que vamos, nunca se sabe… Mientras Sevilla es siempre la más favorecida, la escasez de inversiones en nuestra tierra es extrema, así que no sería de extrañar tampoco que el patrimonio granadino quedase desatendido.

Tráfico, autobuses, comunicaciones, un auténtico desastre del que los turistas también se han dado ya cuenta en su paso por Granada. Sin casi trenes ni aviones y con carreteras con pésima conexión, colapsadas o en mal estado, ¿esperamos que los turistas nos den un 10?

Los políticos piensan que la decadente situación de Granada sólo la apreciamos nosotros, que no paramos de quejarnos, y somos muy negativos y exagerados, y que los turistas no se fijan nada más que en la Alhambra.

Pues no, señores alcaldes, concejales, consejeros, delegados…. Son ustedes los que no saben o no quieren trabajar para que Granada progrese, porque su prioridad es mantenerse en el puesto, y no Granada, y ya ni a los turistas les cuela el deplorable estado de nuestra provincia.

Pero no sólo son patentes los problemas que más negativamente valoran los turistas, además tenemos una capital atestada de basura, convertida en paraíso de grafiteros, botelloneros y despedidas de soltero, con el mobiliario urbano, parques y jardines destrozados. ¿Es que se creen que los turistas no se fijan en la degradación de Granada?

Sin conexiones en la capital ni en la provincia ¿a dónde va Granada con esta lamentable situación? ¿Cómo se les va a cobrar a los turistas una tasa turística con este panorama? Aunque ellos también contribuyen al deterioro de Granada, por ello deberían también contribuir a su mejora.

Mientras permitamos estar más hundidos, más postergados, más olvidados, y más pobres todavía de lo que ya lo somos, más décadas tardaremos en alcanzar el nivel de progreso de otras ciudades y provincias de Andalucía.

Con este percal, no es de extrañar que los turistas cada vez se queden menos en Granada.

O cambiamos el rumbo de Granada o no vamos a salir nunca del agujero.