¿La última en motril?

La Costa y la Alpujarra pasan al nivel 2 de alerta. Es de justicia por sus datos epidemiológicos y de ocupación de los hospitales. El resto de la provincia se queda atrás en la desescalada. Hasta aquí todo normal. El problema viene dado porque la movilidad entre municipios de Granada no está prohibida, salvo para los ocho que tienen confinamiento perimetral. Así que si un granadino de la capital o de otra localidad con ganas de jarana quiere alargar la fiesta hasta después de las 18:00 horas sólo tiene que bajarse a la Costa para seguir de copas, se entiende que tiene un compañero que no bebe y es el que conduce. No se trata de criminalizar a nadie, ni de pedir medidas más duras, pero lo cierto es que no es razonable que en tu pueblo tengas que irte a casa a una hora pero que, si te apetece, puedas irte por ejemplo de compras a Motril. Son las pequeñas incongruencias de una pandemia para la que no había manual de instrucciones.