¿Una unión verdadera?

Hoy no se lapida, sino que se 'suavea'. Si la gestión ante el reto nunca visto del coronavirus está siendo una locura para el mundo entero, para imperios como Estados Unidos o Gran Bretaña, superpotencias como Europa, antiguos imperios como España y hasta la Organización Mundial de la Salud sale del paso con ocurrencias diarias, no se puede pedir mucho más (sinceramente) a autoridades locales acostumbradas a lidiar con cuestiones bastante menos exigentes y más del día a día. Es por ello que conviene no volverse locos disparando a un lado y a otro sobre quien es la administración que está teniendo la culpa o mayor culpa en que la pandemia esté fuerte, agitada, peligrosa y mortal en la provincia de Granada. Evidentemente, hay que atajarla de la mejor manera posible y, no es un tópico, la unidad es la fuerza que mejor puede ayudar a pueblos, ciudades y provincias a vivir con menos drama. Es por ello que está precampaña electoral Covid-19-20-21 conviene empezar a cortarla y por lo menos aparentar que se quiere y que no existen siglas. ¿Se atreverán alguna vez los políticos?