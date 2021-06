Lo que sea, va camino de su destino

"¿qué será, será?", cantaba Doris Day en El hombre que sabía demasiado, película dirigida por Alfred Hitchcok allá por 1956. Eso mismo se podría preguntar cualquier granadino sobre el contenido del paquete que va camino de su destinatario. Abierta la imaginación, se podría pensar que es un embutido inmenso. También, una barbaridad de golosinas enciminadas a endulzar una fiesta infantil. Claro que también puede ser una pequeña alfombra. Sólo el remitente y el que reciba el paquete saben lo que es. En cualquier caso, como dice la canción, "whatever will be, will be". O lo que es lo mismo , lo que sea, será.