La vacuna de la inquietud

La vacuna de AstraZeneca ha provocado mucha desconfianza desde el principio, aunque las autoridades sanitarias han insistido desde el primer momento en su fiabilidad. ¿Qué pensarán ahora los profesores y cuerpos de seguridad, entre otros colectivos, que se han vacunado con esta fórmula ahora que España ha suspendido temporalmente durante al menos 15 días la vacunación con AstraZeneca? Hasta ahora, han sido muchos los que se han quejado de tener fiebre tras recibir esta inmunización y los sindicatos alertaron de que muchos profesores no podían ir a trabajar al día siguiente de recibirla por los efectos secundarios. Pero no pasaba nada, todo estaba dentro de la normalidad hasta que ayer se tomó esta decisión. Está claro que la vacuna contra el coronavirus ha sido un milagro y que es imprescindible para volver a la normalidad. De hecho es el único camino. Pero estas noticias no ayudan a que los ciudadanos más jóvenes se animen cuando les toque a vacunarse porque, no se nos olvide, es algo voluntario, nadie está obligado a inmunizarse.