¡Más vacunas!

En la historia de EE.UU nos habíamos contemplado asaltos al Capitolio, alentado por un presidente infame que no quiere abandonar el poder. De este asunto tan grave que ha dividido al país más influyente del mundo hablaremos detenidamente, cuando veamos hasta dónde llegan las consecuencias del empecinado que, no olvidemos, cuenta con 75 millones de votantes. Pero a los españoles nos preocupa nuestra salud y no incrementar el número de muertos que tan fríamente maneja la propaganda oficial, anunciándonos las cifras de la pandemia en el mundo, como consuelo de tontos. Estamos aferrados a la única esperanza de las diversas vacunas que no acaban de llegar a los usuarios o, al menos, no han alcanzado la "velocidad de crucero", tonta frase del todavía ministro Illa, que en plena pandemia y su temida 'tercera ola' -pago de nuestras modestas 'fiestas' navideñas- va a hacer mutis por el foro dejando el 'muerto' a las autonomías, muchas, carentes de suficientes medios humanos y estructuras para administrarlas. Según expertos, a este ritmo tardaremos de cuatro a diez años en estar inmunizados.

Illa ha anunciado su marcha, a pesar de haber repetido en numerosas ocasiones que no dejaría su responsabilidad en estos momentos, pero ya sabemos la validez de la palabra de cualquier miembro del Gobierno que tienen que imitar a su jefe, calificado por muchos como el mayor embustero del reino. Sánchez lo ha elegido para competir en las elecciones catalanas del próximo febrero, no ya para ganar, sino para hacer posible un Govern de coalición como el de Madrid, del que dijo poco antes que le quitaría el sueño, pero con el que hoy duerme plácidamente, cobijado por la nana coral de Iglesias, de Rufián y de Otegi. La prioridad de Pedro Sánchez es mantenerse en el poder al precio que sea. La estabilidad y futuro del país no le importa demasiado, la clave para él es el poder, aunque haya que pagar un precio demasiado alto por el apoyo, si es necesario, incluso de delincuentes, sentenciados y encarcelados, que exigen para este año una amnistía, sin tener que renunciar a seguir cometiendo sus conocidas tropelías. Altas instituciones judiciales se han opuesto, pero tanto Sánchez como otros miembros del Ejecutivo lo estiman en loor de la 'pacificación' de Cataluña, como si hubiera una guerra, en vez de grupos de burdos intereses que envenenan a un pueblo culto como es el catalán, del que todos nos enorgullecemos como parte esencial de un país rico en la diversidad de sus culturas.

¡Más vacunas! Gritan los ciudadanos que todavía esperan sobrevivir. Quizá habría que pedir no sólo vacunas ante el coronavirus, sino contra los Trump de turno y aquí, para obtener la inmunidad de rebaño ante los engaños de nuestros gobernantes.