Más vale ser cateto de pueblo que cateto de ciudad

El campo está en lucha. Algo tendrán los problemas de los agricultores y ganaderos cuando sus protestas se producen en toda esta España tan dada al reino de taifas. Y no sólo los tractores han salido a la calle en nuestro país, sino también en distintos puntos de la geofrafía europea. Dejando a un lado el conflicto de derechos que hay con los que sufren las consecuencias de las protestas y sus maneras, las quejas se centran en que muchas decisiones que afectan al sector primario las toman burócratas que no viven la realidad del campo. Y no les falta razón. En muchas ocasiones se legisla con muhcha demagogia y contra el sentido común que rige en las zonas rurales, que no tiene nada que envidiar –quizá todo lo contrario– al que se supone que hay en las ciudades, donde el asfalto apenas deja entrever a no pocos la realidad de unos trabajadores que luchan por su supervivencia y de cuyo trabajo depende mucho el bienestar de todos.