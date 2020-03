De nada valen los populismos

Afrontamos la semana más dura, nos dicen, aunque está claro que no será la última. Por más evidente que sea no está de más volver a decir que bajo las cifras hay vidas y que cada una de ellas que se pierde astilla nuestros corazones. Es por ello que en una tesitura como la actual, que cada cual definirá a su manera, empieza a quedar demostrado que de nada valen los populismo. Un experto en geoestrategia de la UGR planteaba, con mucha prudencia, cómo se están moviendo las fichas en el tablero mundial con Rusia y China tomando posiciones, aunque con datos difíciles de creer, y una Unión Europa o más bien un europeísmo que se la juega, pese a la confianza que seguimos depositando los españoles. Lo que viene quedando claro es que los populismos no son la solución a nada y hoy infunden más temor que respeto algunos presidentes internacionales como pasa también en la política que lleva los designios de España (a uno y otro lado) donde ni los que juegan ni sus palmeros son capaces a día de hoy de dar una imagen más sensata. Esto se traslada al ámbito de las regiones y en algunos casos al municipalismo. Con el populismo no se va a ningún lado ni antes ni ahora ni después.