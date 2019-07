El valle de la esperanza

Se han puesto muy contentos en el Valle de Lecrín después de que el Defensor del Pueblo Andaluz haya admitido a trámite los expedientes por las quejas vecinales ante la construcción del eje de alta tensión que pasa por su territorio. En esa lucha de David contra Goliat que es que una modesta comunidad de pueblecitos se una contra una gran compañía, cualquier pasito hacia 'los débiles' siempre es recibido como una fiesta para ellos. Lo cierto es que a veces no se sabe para qué sirve el Defensor del Pueblo, si su función acaba siendo útil. En este caso parece que sí, porque se han pedido informes a la Junta de Andalucía, y se ha pedido específicamente a dos consejerías que se postulen acerca de las posibilidades de tirar este eje eléctrico por un lugar que no sean los 46 kilómetros del Valle de Lecrín. La esperanza se ha recobrado después de muchos meses. Las alegaciones parecen estar bien formuladas por las plataformas y dejan entrever que hay un resquicio para que 'desde más arriba' hagan que Red Eléctrica se replantee un proyecto, que es lo que piden desde el valle. No la suspensión.