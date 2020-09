¿Dónde vamos?

La recuperación de la actividad tras el estado de alarma ha sido insuficiente. Muchos ERTE -concebidos para una transitoriedad que se consolida- ya son ERE. Y el gobierno reacciona anunciando, sin más, su ampliación. Un gobierno descoordinado o peor aún, desunido. No es de recibo que el vicepresidente Iglesias contradijera a la ministra portavoz afirmando que habrá bajas remuneradas para trabajadores con hijos en cuarentena aunque no estén contagiados. Lo promete el mismo gobierno que aprobó el necesario Ingreso Mínimo Vital y no ha sabido gestionarlo. Gobernar no es anunciar medidas, es cumplirlas. Y para ello hay que determinar el coste y tener certeza de los ingresos. Nadie sabe cómo vamos a pagar tanta promesa.

Los ingresos fiscales caen en barrena. El IVA, sin consumo, no recauda; las retenciones a cuenta del IRPF serán menores a lo previsto; los impuestos especiales, sobre todo el de Hidrocarburos, están por los suelos y Sociedades será más que magro en su aportación. Y la única propuesta del gobierno es subir impuestos. No sabrán que el 100% de nada es cero. En medio de este desastre, fruto de su pésima gestión de la pandemia, el señor Sánchez convoca a los empresarios bajo un lema, Juntos podemos, copiado -como tantos otros-, en este caso de la campaña del expresidente Obama. Y presenta un programa de recuperación basado en la transición energético-climática, la digitalización de la economía, la cohesión social-territorial y la profundización en la agenda feminista. No sé cómo los directivos de las grandes empresas españolas no obviaron la cortesía debida, se levantaron y se fueron. Cada día es más evidente que estamos en manos de un gobierno y una oposición dirigidas por adolescentes inmaduros y caprichosos que confunden la realidad con sus sueños.

Necesitamos unos presupuestos creíbles, aceptables por Europa para recibir las ayudas comprometidas y obtener de los inversores la necesaria financiación, vía deuda, que deberá devolverse. Es imprescindible reducir el déficit presupuestario. Si no iniciamos un proceso de estabilización de las cuentas públicas que permita reactivar la economía y progresar, iremos a una década perdida. No es momento de adhesiones inquebrantables como pide el gobierno ni de vetos y rechazos, tan habituales en Podemos o en Vox. Se trata de que todos los partidos se unan por el bien de España. Pero me temo que no lo vamos a ver. Ojalá me equivoque.