No todos son veletas

Tras el asesinato de Laura Luelmo, Pedro Sánchez ha anunciado que se aprobarán medidas "para reforzar la seguridad de las mujeres". Le aplaudo. Pero también le recuerdo que una de ellas, y de las más importantes, ya existe: la prisión permanente revisable a la que él, junto a Podemos y el PNV, se opone. Aplicable sólo en casos de extrema crueldad para endurecer el carácter punitivo de la condena y evaluar las posibilidades reales de reinserción.

El asesino de Laura había robado y herido con un cuchillo a una anciana de 82 años. Para impedir que declarara contra él la asesinó a machetazos. Fue condenado a la leve pena, dada la gravedad de los hechos, de 17 años. Cumplidos 12 disfrutó de un permiso penitenciario durante el que intentó abusar de una mujer amenazándola con un cuchillo. Fue condenado a un año y tres meses. Tras quedar en libertad cometió dos robos con violencia contra mujeres. Fue condenado a dos años y diez meses. Quedó en libertad en octubre de 2018. Dos meses después asesinó a Laura Luelmo.

¿Estaba rehabilitado? ¿Era reinsertable? ¿No bastaba su primer asesinato para que hubiera sido condenado a prisión perpetua revisable y, vista su trayectoria carcelaria y lo hecho durante sus permisos, fuera recluido el máximo tiempo que esta pena permite? Sé que entonces no existía. Pero ahora sí, porque el PP la introdujo. Pero el PSOE, Podemos y el PNV quieren eliminarla. A la vez que Sánchez dice que es necesario reforzar la seguridad de las mujeres. Una contradicción. Pero no le importa. Que la realidad no manche su impoluta buena conciencia progresista.

Laura Luelmo retuiteó esta frase: "Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ESE es el problema". Hay monstruos a los que no se puede enseñar a no serlo. Porque no son víctimas de las circunstancias que puedan rehabilitarse sino asesinos y depredadores sexuales que se complacen en lo que hacen y desprecian la vida y la libertad de las mujeres. Sólo condenándolos a esta pena estas pueden ir solas por lugares oscuros sin que, como le ha sucedido a ella, las ultrajen y asesinen. El mutante Girauta -maoísta, socialista, pepero y de momento ciudadano- se ha equivocado al acusar a Casado de demagogo por defenderla. En diciembre de 2015 se aprobó con el único apoyo del PP. ¿Pretende el político mutante que el presidente del PP no la apoye? No todos son veletas.