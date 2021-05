Las venas abiertas de Granada

Los granadinos y las granadinas, como el resto de seres humanos, vivimos sin ser conscientes de lo que pasa en nuestro interior: vamos a trabajar, a tomar algo con los amigos o simplemente a dar un paseo, sin prestar atención a que mientras tanto nuestro cuerpo no descansa: el corazón bombea sangre sin parar, el estómago digiere la comida, el hígado procesa el alcohol (para quien lo tome),... Todo ello sin notarlo. Pues bien, una ciudad, sea Granada o cualquier otra, no es muy diferente al organismo humano, pues mientras sus habitantes se deleitan con la belleza de la Alhambra o recorren los rincones del Albaicín, por sus entrañas discurre una actividad que rara vez vemos, a no ser que, como ocurre en esta obra en Carrera de la Virgen, las venas de la ciudad queden al descubierto y podamos ser conscientes, al menos durante unos minutos, de la cara B de nuestro habitat. Así, del mismo modo que cuando alguien ve un pulmón negro a causa de la nicotina se plantea dejar de fumar, quizá ver abierta la piel de la ciudad nos ayude a ser algo más cívicos y cuidar más el interior del ser vivo que consideramos nuestra ciudad.