La suerte en la Lotería de Navidad fue esquiva en una Granada donde lo que más importa ahora es la salud, en estos tiempos con más razón que nunca. Eso sí, no hay que dejar de buscar la suerte y si no la hubo en el sorteo del pasado miércoles pues toca probar suerte en otros, como en el de la ONCE. Por posibilidades de jugar por cambiar el destino de la noche a la mañana no nos podemos quejar en este país nuestro.