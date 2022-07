No basta con asistir al concierto de Rosalía, sino que hay que estar lo más cerca posible de la ídolo musical. Es por esto que numerosos fans de la cantante no tuvieron inconveniente alguno en estar en una cola (algunos acamparon) desde la misma noche del lunes para entrar en la Plaza de Toros cuanto antes. Todos aguantaron estoicamente el tiempo de espera y el inmenso calor que hizo ayer. Como dice el refrán: "Sarna con gusto no pica".