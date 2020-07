Un verano a remolque

Definitivamente, y por si alguien todavía tenía la esperanza, no va a ser el verano de nuestras vidas. Quizás de alguien sí porque tenga motivos suficientes para celebrarlo. Pero, por lo general, para la gran mayoría, el de 2020 no dejará de ser el verano en el que fuimos a remolque y tuvimos que tirar del carro para aguantar con la sonrisa menos forzada posible este verano de un año que se hace largo. Larguísimo. Pero toca seguir luchando y no dejar de estar en la brecha.