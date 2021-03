¿Pero esto es de verdad?

Granada Club de Fútbol-Manchester United Football Club. El Granada en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños. El Granada jugando en las islas donde se inventó el fútbol. El Granada CF en la casa de Sir Alex Ferguson, en la morada de los Diablos Rojos. Lo lean como lo lean, y las veces que lo lean, seguirán sin creérselo. Porque suena irreal, a partida del FIFA o del PC Fútbol, a un "sujétame el cubata" de manual, como si de una larga noche en la Taberna se tratase hablando de fútbol y soñando con imposibles. Parece que a cualquier granadino y granadinista en cualquier momento le va a desvelar el despertador, y que entonces veremos que no, que en abril viene un calendario con el Loja, el Santa Fe o el Linares... Pero no, el Granada sigue haciendo historia, haciendo reales sueños imposibles para todos sus aficionados incluso hace menos de un año, cuando no había ni Liga ni se sabía si habría más fútbol. Tocará ir a Manchester, a jugar contra el United, con lo que ello conlleva, soñando despiertos y lamentando, por enésima vez, esta maldita pandemia, que nos hace verlo en casa como si de una utopía televisiva se tratase.