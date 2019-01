Hay un conflicto de alta tensión en el Valle Lecrín. El movimiento vecinal que se opone a la construcción de una subestación eléctrica en Saleres no se resigna a perder el verdor de su valle y a que por encima de los naranjos del valle de la alegría sobrevuele toda una instalación eléctrica que acabe con sus días de tranquilidad. Un informe elaborado por diferentes expertos provenientes varios campos alerta de que el impacto de la infraestructura de alta tensión puede ser una pérdida de más de 600 millones en los próximos trece años. Según el estudio, las consecuencias serían nefastas no sólo a nivel ambiental sino que esta subestación eléctrica también puede ser un lastre importante para las personas que regentan negocios turísticos e inmobiliarios en los municipios del Valle de Lecrín. A lo que hay que sumar la desvalorización de las viviendas. En definitiva, los vecinos mantienen la esperanza de que su lucha sirva para no tener que decir algún día "¡Qué verde era mi valle!" como en la mítica película de John Ford.