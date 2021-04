Otra vez el Centro Lorca

El Consorcio del Centro Lorca ha decidido no renovar el contrato de la directora, Sara Navarro, que llegó hace dos años tras un exigente concurso público al que se presentaron más de una docena de candidatos. ¿Hace dos años era el perfil más adecuado y ahora no vale? El concejal Antonio Cambril, que sabe como nadie crear imágenes con la palabra, apunta a una mano que mece la cuna lorquiana en el centro de La Romanilla. La Junta asegura que se trata de una medida aséptica porque el centro va a pasar a ser gestionado por una fundación pública que sacará a concurso público esta plaza. De momento la todavía directora hasta el 13 de mayo guarda un silencio sepulcral, aunque hay voces que apuntan a que los todavía dueños del legado buscarían a alguien más cercano para la gestión del centro cultural que iba a revolucionar la vida cultural de la ciudad. Pero lo que no ha solucionado todavía es la carestía económica en la que vive, aunque la Junta sí ha tomado ya medidas como el traslado una bibliotecaria al Centro Lorca tras la jubilación de la persona que cubría este puesto.