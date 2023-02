Ladrillos, amasijos de hierro. Cascotes, cemento. Una chaqueta naranja. Un hombre de barba cana, apenas cincuenta años, piernas cruzadas. No. No hay lágrimas. No hay gestos de dolor. Sólo una mirada seria, circunspecta, como si no estuviera allí. El brazo derecho metido en un bolsillo para evitar el frío. El izquierdo no. El izquierdo llega hasta las rendijas que dejaron pesadas losas de hormigón. Allí agarra una mano pequeña que nunca suelta. Inerte, apoyada en el colchón blanco que aprisiona la losa. Hace frío. Por dentro y por fuera.

Aquel hombre de ojos huidos sigue en cuclillas entre restos de lo que apenas hace unos momentos debió ser vida. Sin llorar. No suelta la mano. Nunca hubo motivo mayor para permanecer que esa mano. Solo, solo entre escombros, desolación, muerte, ruinas, esperando despertar un día de ese maldito sueño que le tocó cruzar. Aprisionada entre bloques de hormigón y hierros retorcidos, la vida que duele. O a lo mejor no. No duele la vida. Duele la ausencia, sentir que ya no está, que si sueltas esa mano todo quedará plano, sin un motivo por el que levantar la vista ni llorar. Sí, llorar. Saber que todo queda allí y que ya nada merecerá la pena.

Cuando la vida duele, en la mirada que se hunde hasta el infinito, surgen los reproches, los porqués, las miserias nuestras de cada día. Murieron más de once mil, pero sólo importa desde hace horas una mano inerte, la esperanza truncada, el corazón perdido, la hoja que se arranca a jirones con lo que más quisiste. No lloras. No es suficiente para mitigar el dolor. Desconozco si lo harás, si dejarás un día escapar una lágrima, si podrás levantarte y recoger los pedazos de quien sufre el desvarío de tener que seguir en pie. Si un día soltarás la mano y desaparecerás de la foto, si la vida dejará de doler, si la vida dejará de doler…

Lo sé. La tuya será una historia de vida donde sobrevivir queda como única opción. Zarandeado en el esfuerzo de no gritar con rabia. Arrastrado por el recuerdo que no tiene vuelta atrás. La historia de una persona maravillosa, un beso, un libro, una sonrisa. Confieso de puro egoísmo, pero cuando hoy escribía estas líneas, de algún modo necesité que volvieras la vista, que soltaras la mano inerte, que aprendiéramos contigo a vivir con el recuerdo, en el dolor de la ausencia, en el hueco de quien se fue, de quien nunca volverá. Y dar las gracias por haberla tenido. Y llorar. Y llorar.

"La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. No es perfecta, no es coherente, no es eterna; pero, aun así, la vida siempre será bella". (La vida es bella).