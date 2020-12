Otro que viene con lo del tren de Motril

Les juro por mis ancestros que si la noticia la hubiera leído el lunes, 28 de diciembre, la hubiera considerado una inocentada de esas que los periódicos daban ese día con motivo de la festividad de los Santos Inocentes. Pero no, la noticia viene de una o dos semanas atrás, de cuando vino el ministro Ábalos y dijo que iba a estudiar el proyecto de conectar Motril con Granada por tren porque le parecía muy factible. Estuve a punto de soltar una carcajada y la hubiera soltado si en la mesa de al lado -estaba en una cafetería- no hubiese estado una señora que seguro me hubiera tratado de loco. Vaya, pensé, otro que quiere tomarnos el pelo como se lo tomó a los motrileños aquel gobernador civil que reunió a todos los vecinos para enseñarles un papel azul que simulaba un telegrama. "¡Os traigo el soñado ferrocarril con la Costa!", gritó aquel gobernador enseñando el papel que anunciaba que se habían librado ciento cincuenta mil pesetas para el estudio preliminar del anteproyecto del ferrocarril. Al día siguiente los titulares de los periódicos así lo reflejaban. Pasaron los años y de aquel dinero y del estudio preliminar jamás se supo. El telegrama era más falso que un fuera de juego en un futbolín. Y es que el tren de Motril siempre ha sido el recurso de los políticos locales cuando no tienen otra cosa que ofrecer o quieren dar a entender que están haciendo algo por la provincia. Pero uno, que lleva escribiendo muchos años en los periódicos, ha visto a muchos ministros, del PSOE y del PP, pasar por aquí y prometer estudiar el proyecto del tren de Motril. Y a los políticos locales hacer palmas y decir que apoyan a muerte la iniciativa. Pero todo, al final, se queda en aguas de borrajas. Se lo digo yo. La noticia decía que el tren podría estar en servicio en 2026 con una inversión total de 2.000 millones de euros. Yo no sé si estaré en este puto mundo para esa fecha, pero me podría apostar mi paga de jubilado a que llegará ese año y el tren de Motril seguirá siendo el mismo recurso fácil de los políticos cuando no tienen nada que ofrecer. De lo que estoy seguro es de lo que hizo el ministro Ábalos al llegar a Madrid: meter el estudio de viabilidad en el cajón a donde van a parar los proyectos considerados utopías para utilizarlo cuando en el ministerio se acabe el papel higiénico. Al tiempo.