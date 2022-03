No conjugan en el mismo tiempo verbal los paraguas y el viento. Los árboles de Granada se agitaron más de la cuenta durante no pocos momentos, como notarios de las fuertes rachas que ayer hubo en la ciudad. También cayeron gotas de lluvia que provocaron que aquellos que se aventuraron a abrir el paraguas se las vieran y las desearan para que el utensilio no perdiera la compostura.