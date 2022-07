Otro viernes de Corpus

Es curioso cómo se manosea, deslegitima y desdibuja cualquier información cuando pasa por el tamiz de un degradado uso político. En esta ocasión, el viernes de Corpus. "El Ayuntamiento de Granada ha conseguido que el Consejo Provincial de la Junta acepte que los municipios decidan uno de los días no lectivos del calendario escolar". Según el portavoz municipal, "gracias a la exigencia del equipo de gobierno". El alcalde fue más explícito: "Desde el Ayuntamiento logramos que la Junta rectifique y entienda que el viernes de Corpus debe ser no lectivo".

Sin adentrarnos en escabrosos jardines y pantanos, el 30 de mayo se reunió en sesión ordinaria el Consejo Escolar Provincial para determinar el calendario escolar 22/23. La composición del órgano es variada, pero responde a criterios esencialmente representativos: alumnos, padres, profesores, administraciones públicas, patronales del sector educativo, directores de centros, sindicatos… unas treinta personas con voz y voto, desde posiciones ideológicas muy diferenciadas. Un voto, uno, pertenece al Ayuntamiento de Granada.

No hubo debate y sí encuentros. Es cierto que la lección estaba correctamente aprendida. El desaguisado del pasado viernes de Corpus sólo podía vislumbrar una solución aceptable desde el propio Consejo Escolar Provincial. Así fue. No se habló de política. Sólo alumnos, familias, trabajadores y conciliación. Punto. Múltiples intervenciones coincidieron en mantener una propuesta que, dentro de la globalidad que para todo un curso escolar implica la configuración del calendario, elevaba los días no lectivos de libre disposición por los municipios (incluido Granada), lo que posibilita mayor libertad para fijar sus días de elección municipal. Unanimidad.

Semanas más tarde, el Consejo Escolar Municipal, en razón a su propia soberanía y al aumento de capacidad de decisión posibilitado desde el órgano provincial, ha decidido que ese día sea el Viernes de Corpus. Nuevamente, un órgano conformado por padres, sindicatos, asociaciones vinculadas con la educación, etc. También representantes del propio Ayuntamiento. Unanimidad.

Ni antes ni después, nadie impuso nada a nadie. Si acaso, dar las gracias a UGT, FSIE, ANPE, USO, CCOO, CONCAPA, FAMPA Alhambra, CECE, etc.; a cuantas organizaciones relacionadas con la educación (incluidos representantes de administraciones públicas) posibilitaron resolver el entuerto. También al Ayuntamiento de Granada y a la Junta de Andalucía, que en todo momento entendieron, comprendieron y apoyaron la legitimidad de la petición.

Nada más. Pero queda mucho. Queda por resolver aún el carácter no lectivo de días como el Miércoles de Tarasca (no tiene sentido organizar una fiesta para los más pequeños, cuando estos deben por obligación legal permanecer en sus centros educativos), o el Día de la Cruz. Asi lo expresamos. No era política. Ni vencedores políticos. Ni vencidos. Sólo hablamos de niños. Nada más.