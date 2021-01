El viernes, la otra gran cita

Era de esperar. La cabalgata estática de este año estaba pensada para que los niños y los mayores se asomaron a sus balcones de forma 'modosita' y así saludar a Sus Majestades cual Julieta. Pero claro, sin prohibición de salir a la calle, muchos aprovecharon para salir y seguir la cabalgata al modo tradicional, cosa normal por otra parte en las familias cuya vivienda no estaba en el recorrido oficial. En la provincia se han visto a los Reyes Magos en flamantes descapotables, en carrozas tiradas por tractores o visitando a los pequeños con cita previa. Ya ha acabado la Navidad y ahora toca esperar al próximo viernes, cuando Juanma Moreno se reúne con el comité de expertos de la Junta para decidir si se endurecen las restricciones por el avance incuestionable del coronavirus. Y claro, viendo a los británicos de nuevo confinados en casa, no sería descartable que volvamos a desescalar, aunque una medida tan dura no está prevista en este momento en la agenda de la Junta. La tercera ola ya está aquí y de todos depende de que tenga la misma virulencia que las dos anteriores.