¿El vino te mata o el vino te salva?

El título de este artículo no es ningún clickbait. Aunque cueste creerlo, el vino y el Covid tienen mucho que ver… "27 de diciembre de 2020: empieza la vacunación". Ya tenemos la primera fecha histórica para escribir el principio del final. Y la campaña arrancará de forma coordinada, con todas las garantías y con un calendario solidario que situará en primera línea a los colectivos más vulnerables y más expuestos: mayores y sanitarios.

Los profesionales de Bidafarma, desde Atarfe y Sevilla, tendrán un papel clave en la logística. Las dosis ya están listas, protegidas con hielo seco a menos 70 grados. Han bastado nueve meses, no diez años, para desarrollar científicamente un sistema que nos proteja del virus y superar los protocolos de control. Es una vacuna de ARN. A diferencia de las tradicionales, que utilizan el propio virus atenuado para que no desencadene la enfermedad, la de Pfizer sólo utiliza una parte del virus: es un ácido nucleico que entra en la célula, genera la proteína de la espícula del virus SAR-CoV2, el sistema inmune lo reconoce y genera anticuerpos. Así lo explican los investigadores del CSIC: "Es el ARN mensajero, que es como el libro de instrucciones que nuestras células pueden leer e interpretar para fabricar antígenos. Esos antígenos son los entrenadores del sistema inmunitario para conseguir que produzca anticuerpos, que son los soldados que luego nos pueden defender del virus".

Hasta ahora no se había utilizado este sistema en humanos porque era muy costoso y complejo. La pandemia del Covid ha puesto a prueba a todos los países y, por una vez, no tenemos que lamentar vivir ni en una España de segunda, ni en un Estado bananero, ni en una comunidad en el furgón de cola. La noticia hoy es que no hay noticia. Es decir, que no la hay negativa. No más allá del escepticismo de los grupos antivacunas, con el relativo ruido que puedan hacer desde el altavoz de las redes sociales. Porque la vacuna ha llegado a contrarreloj y, a la espera de comprobar la agilidad del reparto, nada hace pensar que estemos abocados a una crisis. No, al menos, a una gran crisis. En España se han comprado las dosis suficientes, el proceso se prolongará hasta el verano con una distribución por comunidades siguiendo su peso poblacional y, aunque tengamos que contar alguna reacción adversa o haya alguna incidencia, parece que el sistema funciona.

Y es aquí cuando llegamos al vino. La comparación se la escuché justo antes de Navidad a uno de los popes del Periodismo, el profesor Jeff Jarvis. En Claves 2021, un congreso mundial sobre el futuro de los medios, el también periodista y crítico estadounidense confesó lo mucho que había aprendido este año de los científicos y de los médicos. Se refería al método del ensayo-error, a la capacidad para observar, analizar, evaluar, corregir y avanzar. Porque lo que ha ocurrido con la ciencia es que se ha adaptado al desafío de la pandemia como un "proceso" de ampliación de información y conocimiento.

Políticamente, mediáticamente, llevamos meses acusando a las autoridades sanitarias de improvisación y a los responsables institucionales de rectificar. ¿Sirven las mascarillas? ¿El virus se propaga por el aire? ¿Qué hacemos con los colegios? El problema, advertía Jarvis, es que "tendemos a tratar la última palabra como la final" cuando lo único que hacemos es quitar una capa a la cebolla… Los últimos años hemos tenido que batallar contra la desinformación (las famosas fake que popularizó Trump) pero el Covid ha ido más allá, porque el problema está siendo sobre todo la "ignorancia". Lo que ha pasado es que los científicos iban aprendiendo a lo largo del proceso y lo han ido comunicando con absoluta transparencia. ¿Cómo entender si no que haya sido el propio laboratorio quien informara de los efectos secundarios de la vacuna en Reino Unido?

¿El vino te mata y el vino te salva a la semana siguiente? Pues la respuesta tiene que ver con la idea de la cebolla que se va pelando, con los procesos. Y es otra lección más que nos toca aprender de la pandemia. Porque no hay respuestas rotundas ni inmóviles. Aunque nos cueste digerirlo.