Contra la violencia

Un año más la presencia de Vox en las instituciones rompe el consenso político sobre un tema muy peligroso, la violencia sobre la mujer. Mientras ese discurso negacionista tome fuerza, el problema crecerá. Sería magnífico que un día no hubiera que distinguir las violencias, como propugna la extrema derecha, pero no ha llegado el momento porque el machismo más mortífero es una realidad palpable. Todo esto no justifica que, como en Granada, haya salidas de tono para menospreciar a quienes opinan de ese modo. Posiblemente sea un gran favor el que les hace el alcalde.