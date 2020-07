¿Y si volvemos a la fase 2?

No es una amenaza ni una pregunta capciosa. Ni siquiera sería una tragedia. Una fase 2 "flexible", consecuente con esos valores que tanto nos resistimos a cultivar: la coherencia y el sentido común. Nada de fiestas a lo loco, de discotecas abarrotadas, de celebraciones masivas (por muy épica que sea la hazaña de nuestro equipo) y nada de reuniones sin control. No al desmadre con que estamos festejando el final de una pandemia que no es real. Aunque hayamos aprobado la Selectividad y nos tengamos que graduar sin viaje de fin de curso. Y ni siquiera si nos situamos al otro lado, en el irreversible de los funerales.

El coronavirus sólo estaba en la retaguardia, agazapado, encantado de que lo relancemos a golpe de inconsciencia. Está por ver con la adaptación-mutación del virus si los jóvenes siguen siendo el colectivo menos vulnerable, pero quienes no tienen ningún blindaje son sus padres o sus abuelos. Y ser portador del Covid por una actitud de manifiesta irresponsabilidad debería ser tan sancionable como no llevar mascarillas. Mucho ha tardado la Junta en imponer una medida esencial de protección que hemos despreciado en esa Andalucía de sol y playa que se veía ya saboreando el verano. No son tiempos de autorregulación.

En los hospitales están preocupados y vuelve a haber motivos. Demasiados rebrotes aislados que empiezan a sumar demasiados casos. Frenar la temida "transmisión comunitaria" exigirá un despliegue de medios ingente en el periodo estival justo cuando la Atención Primaria suele replegarse y cuando el agotamiento aún azota a toda la plantilla del SAS. Más que acertada la paga extra de 622 euros que cobrarán los profesionales a los que hemos aplaudido durante tres meses de confinamiento, pero casi un gesto de reconocimiento y buena voluntad para el otoño de gripe-covid que se vislumbra...

Con todo, el presidente de la Junta se muestra convencido de que Andalucía será capaz de salir antes que otras comunidades de la crisis y de que lo hará "robusteciendo" su sistema sociosanitario, consciente de que la pata hospitalaria es tan fundamental como la de las residencias. Quiso lanzar Juanma Moreno un "mensaje de optimismo" el pasado martes en la clausura del acto de presentación del Anuario Joly, el primer gran acto social que se celebraba en Sevilla tras la pandemia, apelando a la lealtad y colaboración institucional. Aparcando siglas y trincheras ideológicas. ¡Tiempo habrá!

No es mala su apuesta por una hoja de ruta de templanza, moderación y pragmatismo (al margen de la crisis de gobierno que se está ultimando a iniciativa de sus sobreexpuestos socios naranjas) si tenemos en cuenta lo que nos costará dejar atrás el coronavirus. En esfuerzo y en euros: más de 1.400 millones han salido ya de las arcas andaluzas cuando seguimos sin saber si estamos afianzando la desescalada o reescalando el confinamiento (más palabros por cierto que sumar al caprichoso diccionario del Covid).

Medidas valientes. Aún cuando tengan coste político y electoral. Es la única fórmula que en estos meses hemos constatado que tiene cierta efectividad frente al coronavirus. Si los rebrotes se disparan, la sanción de 100 euros por no llevar mascarilla será casi una anécdota. Y un parche en las batallas que aún nos esperan contra el covid.

La fase 2 como la vivimos en mayo sería inasumible si no queremos excavar sin retorno en la fosa de la economía. No podemos renunciar a la movilidad y, con prudencia, debemos ser capaces de preservar las mayores cotas que podamos de la nueva normalidad. Sin castigar a quienes han reabierto sus puertas y lo están haciendo bien. De la hostelería a los comercios; de los museos a la Alhambra; de la liga de fútbol a puerta cerrada al Festival de Música y Danza. Pero sí podemos revisar esas 6B de riesgo sobre las que un virólogo nos alerta en redes a modo de provocación: Bodas, Bautizos, Bares, Botellones, Barbacoas y Banquetes. Aglomeraciones, en definitiva, sin control.