Resulta que no tenemos eso que los expertos llaman inmunidad de grupo o, de una forma más desagradable, de rebaño. Resulta que para alcanzar esta inmunidad natural el 60% de los españoles tendría que haber pasado la enfermedad. Resulta que al no tener inmunidad de grupo hay riesgo de rebrote. Resulta, en consecuencia, que los buenos datos de Andalucía, al no haber sido tan castigada como otras zonas, en realidad eran malos; y que estas zonas "afortunadas" son las más expuestas ahora al contagio y a la vez las primeras en gozar de las libertades de la "desescalada".

El sentido común dice que a menor tasa de contagio no debería corresponder una mayor vuelta a la normalidad sino justo lo contrario: un endurecimiento de las medidas de protección. Sin embargo, el paso de una fase de restricciones extremas a otra en las que se atenúan parece guiarse por el bajo número de contagiados: las más castigadas están en la cero y las menos en la uno. ¿No debería ser al revés y extremarse las medidas en las más vulnerables, que son las que han sido menos castigadas, y relajarse en las más seguras, que son las más duramente castigadas? Con razón dice la OMS que la pandemia puede derivar en una crisis de salud mental: esto es para volverse loco.

Según el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, los datos del estudio son a la vez positivos ("porque el porcentaje de la población infectada no ha sido tan elevado como pudo pensarse") y negativos ("el 95% de la población sigue siendo susceptible de infectarse"). Y esto es así -dice- porque el virus inmuniza "aunque sea por un período más o menos corto de tiempo", pero a la vez -¡qué arte!- afirma que "es cierto que esta es una cuestión que debe confirmarse". Para concluir con algo que, la verdad, no requiere tantos años de estudio como los que él debe tener: "no será posible la inmunidad de grupo hasta que llegue la vacuna". Ya, hombre, ya…

Según este experto esta situación obliga a que "cualquier decisión que deba tomarse a partir de ahora para reducir las medidas de distanciamiento social debe ser muy meditada, muy bien diseñada y vigilada día a día para reaccionar si el virus vuelve a propagarse", insistiendo en que "el teletrabajo, la educación a distancia y otras medidas han llegado para quedarse un tiempo". Y uno mira a los políticos en general y al Gobierno en particular y le entran temblores. Ayer volvimos a superar los 200 fallecimientos diarios.