Haría bien el PSOE en hacer una lectura reposada y crítica de sus resultados en Andalucía en las elecciones del pasado domingo. Es cierto que el otrora inagotable granero de votos socialistas, aguantó mucho mejor de lo esperado, perdiendo solo 4 escaños con el PP, lo que en parte ha servido para que los resultados de Pedro Sánchez, hayan sido sorprendentemente buenos para lo que se esperaba y puedan incluso servirle para reeditar un complicado gobierno de coalición.

Más allá de la euforia comprensible en quien viéndolo todo perdido se encuentra con que se le abre otra oportunidad, convendría que el socialismo andaluz y granadino estudiaran en profundidad y sin paños calientes unos resultados, que a pesar de lo excepcional del caso, nos dejan muchas lecturas preocupantes y por encima de todas ellas, la de la una profunda crisis de liderazgo, tanto autonómico, como provincial, que se prolonga desde hace demasiado tiempo.

A nadie en la cúpula socialista debería escapársele, que miles de andaluces han votado a las candidaturas del PSOE con la nariz tapada y que lo han hecho, más para evitar el mal mayor de un gobierno de la derecha más dura de la democracia, que con la ilusión de elegir un proyecto con el que se sintieran indentificados.

Las celebraciones eufóricas en la sede socialista regional de San Vicente, o en la local de la Torre de la Pólvora, deberían circunscribirse al alivio por haber evitado la barrida azul que se esperaba y que si no se produjo fue más por los groseros errores del PP y su candidato, que por los aciertos de la dirigencia del PSOE sureño, que a pesar de la “fiesta”, no debería olvidarse que con los resultados del 23J, el no hace tanto invencible PSOE, encadena su tercera derrota electoral en 13 meses.

A pesar de unos resultados que maquillan el panorama, los socialistas andaluces y granadinos deberían someterse a una profunda catarsis y preguntarse por qué son incapaces de conectar con una sociedad, a la que no hace demasiado tiempo tenían perfectamente cogido el pulso y por qué sus dirigentes son absolutamente irrelevantes para la inmensa mayoría de la sociedad andaluza y granadina.