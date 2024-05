A vueltas con la Ciudad de la Justicia

Es por la necesidad de que ahora, por marketing, por SEO, por lo que sea, hay que ponerle a todo un nombre rimbombante. Ciudad de la Justicia. Queda tan bien. Uno se imagina un gran edificio, o un conjunto de ellos bien conectados, con una obra de considerable envergadura. Juanma Moreno lo anunció así esta semana: cada capital de provincia en Andalucía tendría una. Y eso que suena tan chulo resulta que suscitaba preguntas, y más si ahondando en el plan, se ven cosas. Una, que para ser una ciudad de la justicia basta con tener solo una quincena de juzgados cuando aquí solo en Caleta hay 44... Y esa idea que hay en Granada de acabar con el eje Caleta-Plaza Nueva y agrupar todos los órganos judiciales en uno, algo que no está. Un proyecto para 2030 que no contempla esa fusión de sedes entre el edificio del Cubo y lo que no está en el documento, el nuevo inmueble en la parcela contigua a la antigua CajaGranada. Lo que no está no existe, y confiar a veces en la palabra dada en política, que se suele olvidar pronto, imaginen a seis años. Granada necesita que sus proyectos estén en papeles, más allá que los del futuro PGOM.