A vueltas con José Tomás

Sorprende lo sucedido ayer en la Plaza de Toros de Granada. Algo menos de media entrada para ver el festival taurino a beneficio de la Asociación Síndrome de Down. Y llama la atención por dos motivos, ambos relacionados. Cinco toreros de primera fila -El Fandi, Javier Conde, Paquirri, Finito de Córdoba y el rejoneador Leonardo Hernández- y una causa solidaria. Además se cortaron ocho orejas y un rabo. No se puede pedir más. Da la sensación de que los aficionados al mundo taurino de la capital se han 'emborrachado' de José Tomás, que reaparecerá en la Feria del Corpus, y no dejan hueco para nada más. Nadie va a discutir por el interés por ver al de Galapagar, pero hay que pensar en el presenten y en el mañana. ¿Qué será para la Plaza de Granada después de José Tomás? ¿Quién va a llenar el gusto de los interesados por el toreo a partir del día después del Corpus 2019? ¿Si no hay José Tomás, qué opciones tiene el empresario de la Plaza de cara a años posteriores, traer corridas de primer nivel y de precio elevado o coger la puerta y marcharse con José Tomás en busca de la explotación en otras plazas?