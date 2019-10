A vueltas con la OCG

Algo no cuadra en la Orquesta Ciudad de Granada. Los responsables políticos llevan los últimos meses anunciando inyecciones económicas por doquier para salvar la delicada situación económica que vive la formación. Pero ahora el gerente interino, Günther Vogl renuncia a su cargo por "el importante paso atrás" que en su opinión se ha producido en la resolución de su situación económica y ante la "falta de apoyo" y "desinterés institucional". Así, por un lado están los grandilocuentes anuncios de subvenciones y por otro los músicos, que por lo que parece no son tan optimistas como cabría esperar. Vogl se pone a disposición de la orquesta, pero ahora desde su atril. La OCG debe ser un puntal en la candidatura de Granada para la capitalidad cultural de 2031 y no puede llevar en el filo de la navaja casi una década. ¿Un teatro de la Ópera? Por supuesto, pero con una orquesta que pueda dar soporte y contenidos a un espacio de este nivel. Es un mal síntoma que las noticias sobre la delicada situación de la orquesta hayan opacado los últimos años su indiscutible valor.