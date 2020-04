Se está yendo la mejor generación

No. Juan Linares no se merecía que nadie fuera a su entierro. Su bonhomía exigía un funeral en el que todos reunidos hubiéramos lamentado su pérdida. Juan Linares era un hijo de gentes pegadas a la tierra y un hombre bueno, en el sentido machadiano de la palabra, que durante toda su vida se dedicó a hacer el bien. A mí me echaba todas las tardes un chorreón de aceite en la moña de pan que me daba mi madre, con esa sonrisa beatífica del que sabe que el que siembra luego recoge. Él era el responsable de una almazara que había en mi calle. "Toma, te he echado aceite de la primera prensá", me decía al devolverme el pan con el aceite. Juan sufrió la guerra civil y los años del hambre. Supo lo que era el estraperlo, el racionamiento y la necesidad. También fue concejal durante los primeros años de la Transición y era un hombre conciliador, de los que siempre prefería el diálogo moderado a esas discusiones políticas que no llegaban a nada. Yo me sentía muy a gusto hablando con él. Encontraba en su discurso esas palabras que provienen de la sabiduría de un hombre que había puesto en valor la austeridad y el sacrificio. Juan pertenecía a esa generación de hombres que vivieron una España dura y difícil, que lucharon por conseguir para los hijos el bienestar que ellos nunca tuvieron, una generación que está matando el maldito bicho este y que no se merece que esté muriendo sin nadie a su lado. Se están yendo unas personas generosas, duras, honestas y leales, que levantaron este país y que ahora son las últimas en ser atendidas en esta pandemia en la que tienen preferencia los que tienen menos años. Le llamaban la generación silenciosa porque de niños habían sufrido en silencio los horrores de la guerra y se están marchando en silencio.

A Juan lo enterraron en mi pueblo el pasado miércoles y fueron los cinco hijos los únicos que pudieron asistir a darle su último adiós, unos hijos que ni siquiera pudieran acercarse ni abrazarse para sobrellevar la pena por el padre que se ha ido. Lo dijo Bécquer hace muchos años: ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!

Pero bueno, la tierra, esa que tanto amó, será generosa con los restos de Juan. Con él la tierra tiene que comportarse de manera distinta. Estoy convencido de que le dará ese calor que guarda para la mejor semilla. Porque tú eres la mejor semilla, Juan.