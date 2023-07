Las elecciones de hoy llegan con aires de cambio a la política española. Las expectativas que han estado adelantando todas las encuestas durante los últimos meses se concretarán o no esta noche cuando se conozcan los resultados. En una democracia, hasta que han hablado los ciudadanos, no se puede dar nada por hecho. Esta es la esencia del sistema y su mayor grandeza. Pero sería abstraerse de la realidad ignorar que a este 23 de julio se llega en una situación política y social que anticipa un nuevo ciclo. El enorme desgaste que ha sufrido la figura de Pedro Sánchez por una gestión jalonada de errores en sus alianzas ya se percibió con claridad en los comicios autonómicos y municipales del pasado mayo. En los casi dos meses transcurridos nada ha cambiado a pesar de haber sido sacrificada alguna destacada dirigente de Podemos. Frente a él, Alberto Núñez Feijóo se presenta ante los electores con un liderazgo fuertemente asentado en el PP y con el favor de amplias capas del electorado conservador. Pero también con la molesta hipoteca que le suponen los acuerdos a los que ha tenido que llegar con Vox en ayuntamientos y comunidades y que puede que se tengan que replicar en la conformación del Gobierno que salga de los comicios. A pesar de la importancia que puedan tener los acuerdos que sean necesarios para configurar una mayoría en el Congreso, en estas elecciones los españoles se juegan cosas más trascedentes. En España se enfrentan ahora, quizás más que en ocasiones anteriores, dos modelos sociales y económicos. Hoy toca decidir cómo va a buscar el país soluciones eficaces para problemas que no son fáciles de abordar.