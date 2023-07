El Covid tres años después

Más de tres años después de que se impusiera su uso obligatorio, en lo más duro de la pandemia, las mascarillas desaparecen de los últimos lugares en los que todavía su uso era preceptivo: centros sanitarios, consultas médicas, farmacias y residencias. El Consejo de Ministros del martes aprobó una medida que, en la práctica, supone el final oficial de la emergencia sanitaria que se decretó en España el 14 de marzo de 2020 y la consideración del Covid-19 como una enfermedad endémica que no comporta especiales riesgos para el conjunto de la población. Los españoles dejan así atrás, esperemos que para siempre, una situación que ha marcado la vida personal, económica y social del país durante un periodo de tiempo que no ha sido corto. Las decenas de miles de fallecidos –121.700 según el dato oficial, aunque nunca se sabrá la cifra exacta– y los millones de contagiados fueron la consecuencia más terrible de una enfermedad que parecía retrotraernos a lo más oscuro de la Edad Media. Tampoco hay que olvidar los cambios sociales que impuso, entre ellos el teletrabajo, que salvó miles de empleos durante el confinamiento. Quizás el aspecto que más conviene destacar cuando las últimas consecuencias del Covid quedan atrás sea la lección de solidaridad y responsabilidad que se dio con la vacunación masiva, con porcentajes de población mucho más elevados que en otros países de nuestro entorno. La pandemia demostró la enorme rentabilidad de la inversión en investigación científica y alta tecnología. El final de la emergencia sanitaria no supone que la enfermedad haya sido erradicada y de hecho se siguen produciendo contagios, ingresos hospitalarios y fallecimientos. Pero ya se puede dar por controlada y en personas que no sean especialmente vulnerables cursará como cualquier otra infección respiratoria. Conviene que la dura lección que se aprendió a partir de 2020 no se olvide: somos vulnerables y en sanidad, como en otros aspectos, las políticas preventivas son siempre las más eficaces.