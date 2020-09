El Covid golpea más en los barrios pobres

La incidencia del coronavirus es mayor -al menos en el caso de las grandes ciudades- en los barrios con menor renta. Ya hay estudios preliminares realizados en Madrid y en Barcelona que así lo indican, y lo mismo se ha comprobado en algunos distritos de Zaragoza. En Sevilla, el comisionado del Polígono Sur, una de las áreas más pobres de España, ha alertado de que la incidencia del coronavirus es allí tres veces más alta que en el resto de la provincia. Lo mismo ocurre en algunos barrios de Málaga. La principal razón hay que buscarla en el tamaño de las viviendas. Pasar una cuarentena en pisos pequeños donde viven varios miembros de una familia es más complicado que en uno grande, y el riesgo de contagio es mucho más alto. Este es un factor fundamental, ya que la mayor parte del contagio del Covid-19 se produce dentro de las familias. Los trabajadores de estos extrarradios utilizan más los transportes públicos, lo que en los casos de Madrid y Barcelona se traduce en que se utilizan mucho más las líneas de Metro. Y a ello se le une un último factor, que no es común en todos los barrios de rentas bajas: el escaso cumplimiento de las medidas de prevención del contagio y de las cuarentenas. Es lo que ha ocurrido en el citado Polígono Sur, donde la Policía ha tenido que intervenir en varias ocasiones para impedir concentraciones. Son problemáticas diferentes: una es puramente social, condicionada por la renta, y la otra está relacionada con la marginalidad. Respecto a la primera, las autoridades sanitarias ya advirtieron al principio de la pandemia de que era necesario que se facilitase alojamiento a las personas con Covid o sospecha de ello que no pudieran aislarse en sus viviendas, debido a las características de éstas. En Zaragoza ocurrió así, de modo que los agentes epidemiológicos visitaron las viviendas de las personas que tenían que estar en cuarentena y aconsejaron el traslado a lugares habilitados para estas estancias si las condiciones no eran las adecuadas. Por lo demás, las administraciones hacen bien en ser severas con quienes incumplan las obligaciones sociales dictadas por los gobiernos para evitar los contagios masivos.