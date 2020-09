Cualquier plan sobre el Covid pasa por la Primaria

El Consejo de Gobierno de la Junta ha activado un plan de contingencia para el caso de que los enfermos ingresados por Covid-19 alcancen los 3.000 en Andalucía. Posiblemente, en las próximas horas se llegarán a los 1.000, aún lejos de los cerca de 2.800 que hubo a finales de marzo pasado. Es loable que el Gobierno andaluz se asegure que podrá responder a esta alta demanda hospitalaria, que no sólo pasa por dotar a los centros de personal sanitario y de materiales, sino de suspender servicios en los centros de salud. Pero entendemos que eso es precisamente lo que no debe ocurrir. La prioridad tiene que ser el refuerzo de los centros de Atención Primaria, del cuerpo de rastreadores y de los diagnósticos por PCR. Lo que se debe evitar es que Andalucía alcance tal número de hospitalizaciones, porque si fuese así, muchas personas con otras patologías volverían a enfrentarse al riesgo de una deficiente atención. Debemos subrayar que la Atención Primaria está fallando en muchas áreas de Andalucía; en especial, en las grandes ciudades. Es cierto que está ocurriendo en otras comunidades españolas, pero eso no es ningún consuelo. Las demoras para conseguir cita, de hasta 15 días, y los retrasos en la atención, incluso, a personas con síntomas de Covid no deben seguir, ésa es la única manera de estabilizar una curva que es muy preocupante. Por otra parte, aún no hay una explicación sólida de por qué Andalucía sigue siendo de las comunidades donde menos pruebas de PCR se realizan por habitante. La situación de la comunidad no es mala en comparación con otras regiones, pero hay comarcas andaluzas donde la tasa de contagio es tan alta como en el País Vasco, Navarra y La Rioja. Es necesario que se considere que llegan meses que, normalmente, ya son duros en Atención Primaria, semanas con picos debidos a la gripe y a otras infecciones respiratorias. Si la situación de los centros no se alivia, rozaremos el colapso, con independencia de cómo se encuentren los hospitales. Pero aún queda por subrayar una lección muy aprendida: el único modo de salvaguardar los hospitales pasa por una buena atención en los centros de salud.