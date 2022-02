Débil papel de la UE en Ucrania

La crisis de Ucrania se desarrolla como una partida de ajedrez entre Estados Unidos y Rusia, con China a la expectativa. Aunque ya se conoce a quién respaldará Pekín en el primer jaque. Pero el tablero en el que se juega es Europa y será también este territorio el que sufra las consecuencias humanas, políticas y económicas si la escalada actual del conflicto no se detiene. Aunque no es la primera vez, en este escenario resulta sorprendente la acusada falta de liderazgo de la UE. Su incapacidad para articular una respuesta firme y común en una materia tan sensible como la política exterior y de seguridad. Los intentos, hasta ahora, por cambiar esa dinámica por parte del Alto Representante para la Política Exterior de la Comisión resultan infructuosos. José Borrell ya sabe cómo se las gasta Putin. Hace ahora justo un año, su Gobierno le invitaba a una visita y le saludaba en plena estancia con la expulsión de tres diplomáticos europeos. La reacción a las críticas por la detención del opositor Navalni. El propio ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se permitía el desdén al asegurar en la comparecencia pública que la UE no es un "socio confiable". Ante este vacío europeo, con el canciller alemán, Olaf Scholz, atrapado por la dependencia de la industria de su país del gas que le suministra el oleoducto Nord Stream 2, hay que saludar el paso adelante de Francia. El presidente Macron ha puesto el dedo en la llaga al defender que es necesario implementar un nuevo orden de seguridad en Europa, en el que Rusia debe estar presente. La guerra fría pertenece al pasado y organizaciones para la defensa europea como la OTAN, que nació como respuesta al desaparecido Telón de Acero, podría revisarse si se acordara un marco eficaz de convivencia en el continente. Difícil con la agresiva política de Putin, sus conocidos intentos de debilitar a la UE y su demostrado marchamo belicista.