Empleo público y campaña electoral

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de esta semana, la penúltima antes de las elecciones del 23 de julio, la mayor oferta de empleo público de la historia de España. Se convocan 39.574 plazas, de las que 27.246 corresponden al turno libre. Sobre el año anterior el Gobierno incrementa sus necesidades de contratación en casi un 16%. Aunque la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha intentado encajar la oferta en la normalidad administrativa, no se oculta que la fecha elegida tiene un claro componente electoral, sobre todo después del revés que sufrió el presidente Pedro Sánchez en su único debate cara a cara con el aspirante del PP, Alberto Núñez Feijóo. No hay que dudar de los argumentos esgrimidos por la ministra Montero: la cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recortes y por tasas de reposición cero. Además, la titular de Hacienda apunta a otra realidad: la oferta pública siempre se hace en torno a mayo o junio y este año ha experimentado un pequeño retraso debido a su complejidad. Respetando estas afirmaciones, no cabe duda de que la fecha no es casualidad. Sánchez ha convertido la Moncloa, durante el último semestre de su legislatura, en una oficina electoral en la que su equipo de fontaneros se sacaba de la chistera anuncio tras anuncio para que su jefe los vendiera en sus mítines. La oferta destinada a cubrir las necesidades en materias tan sensibles como las Fuerzas de Seguridad, la Seguridad Social o la administración de Justicia no puede compararse, lógicamente, con ocurrencias como pagarle el cine los martes a los jubilados. Pero, desgraciadamente para él, Sánchez logra impregnar de un tufo electoral todo lo que toca por su empeño en no separar su papel de presidente del de candidato del PSOE. El acuerdo del Consejo de Ministros no es una excepción, por más que haya que dar la bienvenida a una convocatoria que ayudará a mejorar servicios imprescindibles para el ciudadano.