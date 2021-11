Fracaso escolar y engaño legal

El Ministerio de Educación ha suprimido por decreto el gran problema de fracaso escolar que arrastra España desde hace décadas. No es una metáfora, el Gobierno aprobó el pasado martes un real decreto de evaluación en la enseñanza en la que considera que repetir curso será "excepcional" y en buena parte del recorrido hasta Bachiller el número de asignaturas aprobadas dejará de ser el criterio fundamental para acordar el paso de uno a otro, serán los profesores quienes lo decidan de acuerdo con la evolución de cada alumno. No cabe la menor duda de que España, de modo inmediato, porque el decreto entra en vigor para este mismo curso, dejará de estar en la lista negra del fracaso escolar en la Unión Europea. Otra cosa bien distinta será que la formación del alumnado empeorará de modo general. De esta manera, los alumnos pasarán de curso en Secundaria sin atender tanto a los suspensos como a la evaluación del profesor, no habrá exámenes de recuperación en junio y/o septiembre y se podrá superar el Bachillerato con una asignatura suspensa. No encontramos modo de entender qué ha querido el Ministerio de Educación con este decreto, más allá de tratar de someternos a un engaño general que cambiará las estadísticas de la noche al día. Entendemos que hay situaciones que, si sólo se consideran los suspensos, pueden resultar injustas, pero no es menos cierto que, como han apuntado varios profesores en este diario, ya se venían salvando como excepciones. Se pasaba la mano, que es como nos referíamos, por ejemplo, al alumno que en 2º de Bachiller sólo suspendía una asignatura. La Junta de Andalucía ya ha contestado que, estando en contra del real decreto, carece de instrumentos para no aplicarlo e, incluso, no puede ni redirigirlo. Es una mala noticia, y ahora sólo cabe apelar a la sensatez y profesionalidad de los profesores, así como al Gobierno autonómico para que refuerce sus plantillas.