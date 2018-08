El Gobierno comienza a sellar la ruta de Ceuta

El Gobierno ha establecido que hay dos tipos de inmigrantes en función de cómo intenten acceder a España: aquellos que lo hacen de modo pacífico, intentando llegar en patera, y quienes emplean la violencia contra los agente de seguridad y fuerzan la frontera. Y es evidente que tiene razón, un grupo que se precipita en avalancha contra la valla, con cal viva, aerosoles, heces y piedras contra los agentes es un grupo que viene a violar la legítima frontera de un país. Por eso hay que celebrar el giro del Gobierno de Pedro Sánchez en este aspecto. Durante varios días, la Guardia Civil ha estado investigando cómo se fraguó el salto violento del pasado 26 de julio, cuando lograron cruzar la valla 602 personas, 22 agentes resultaron heridos y 135 personas más tuvieron que ser atendidas. Fue el salto más violento. Ahora, los agentes han identificado a los cabecillas y organizadores de ese salto y los han detenido acusados de organización criminal y atentado contra la autoridad. Uno de los cabecillas, de Togo, agredió a un agente en el momento de la detención. La situación en el CITE de Ceuta es muy tensa en estos momentos. El último centenar que saltó la valla fue devuelto a Marruecos en las primeras 24 horas, y ahora los dirigentes de los 600 tendrán que rendir cuentas ante la Justicia. El mensaje que envían el Gobierno y la Guardia Civil a las mafias que operan al otro lado de la frontera es que no habrá miramientos si se producen hechos violentos. Habrá devoluciones y procesos judiciales. Pero, además, el Gobierno también envía un mensaje de seguridad a los propios guardias civiles, que estaban prestando un servicio sin las suficientes garantías de seguridad. Hace falta que muchos de estos agentes cuenten con material antidisturbios y que sepan cuáles son las reglas de represión si se llega a situaciones violentas. El blindaje de las fronteras de Ceuta y de Melilla será entendido en el resto del continente como una señal de que esta ruta del oeste comienza a no ser tan segura como antes. Todo país tiene derecho a filtrar los flujos migratorios , a regularlos y a impedir las situaciones de violencia. Y ello no quita que en otras circunstancias, como la de los naufragios, se intervenga para salvar las vidas. Es la misma Guardia Civil, junto con Salvamento Marítimo, quien actúa en las aguas del Estrecho para evitar las muertes, son las administraciones quienes les atienden y curan en las primeras horas, pero ese trato humano no significa que se hayan ganado el derecho a permanecer en un país al que han accedido de modo ilegal.