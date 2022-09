Isabel II, la validez de la institución monárquica

Isabel II ha fallecido en Balmoral después del reinado más longevo de los vividos en el Reino Unido, 70 años como jefa de Estado, durante los que ha encargado Gobierno a 16 primeros ministros conservadores y laboristas. Ella ha sido un ejemplo de la validez de las monarquías constitucionales como garantes de la estabilidad de los estados. Durante su jefatura, el Reino Unido ha hecho frente a enormes crisis políticas, como la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el azote del terrorismo en Irlanda del Norte, el referéndum de independencia de Escocia y la salida de la Unión Europea. Comenzó a reinar con Winston Churchill y hace apenas tres días recibió a su última primera ministra, Liz Truss. Reinó con dirigentes políticos tan destacados y diferentes en lo ideológico como Churchill, Clement Attlee, Margaret Thacher y Tony Blair. No obstante, hay que subrayar que su éxito, refrendado por la alta popularidad que ha tenido entre los británicos, no sólo se ha debido a las virtudes de la arquitectura constitucional del Reino Unido, sino a su propia persona. Ella también ha sostenido la monarquía británica. Comenzó a reinar muy joven, después del fallecimiento repentino de su padre en 1952, y durante estas décadas ha sido un ejemplo de moderación, sensatez y respeto pleno hacia las decisiones populares. Setenta años son muchos, y también ha tenido que hacer frente a escándalos familiares, con mayor o menor acierto, pero en cuyas soluciones siempre ha primado la conservación de la institución. Su hijo primogénito, Carlos III, se ha convertido en rey de modo automático, y a él le corresponderá mantener la respetabilidad de una institución que se gana con el ejemplo de sus titulares. Gran Bretaña es hoy un país muy diferente al que Isabel II heredó hace 96 años, ya no es ni la sombra de un imperio, es un país que arrastra una crisis singular desde hace una década y que ha concluido, de momento, en el Brexit y sus peores consecuencias.