Nadal cambia la dimensión de la leyenda

Hace 35 días Rafael Nadal Parera, sin duda el mejor deportista español de la historia, apenas podía apoyar su pie izquierdo, en el que sufre una lesión crónica -el síndrome de Müller-Weiss- que le provoca inflamación y fuerte dolor, y que no tiene solución quirúrgica. Ayer, con 36 años cumplidos durante el desarrollo del torneo, ganó por decimocuarta vez en diecisiete años Roland Garros, lo que supone su vigésimo segundo título de los abiertos de Grand Slam. Son cifras sin parangón en la historia del tenis profesional, y conseguidos como parte de una generación en la que ha competido frente a otros dos tenistas con dos decenas de Grand Slam: Roger Federer y Novak Djokovic. Precisamente a este último -número 1 de la clasificación de la ATP- lo ha derrotado en los cuartos de final del torneo, en un partido que elevó aún más la competición entre estos tres tenistas irrepetibles y que el manacorí ganó con autoridad al serbio. Nadal saltó a la pista ayer con la incertidumbre no sólo de si podría agrandar su esplendoroso palmarés, sino de saber si su carrera podrá continuar en una lucha sin cuartel contra su lesión, más allá de los rivales. El juego y la actitud del tenista español, que saltó al estrellato con apenas 18 años en la Copa Davis de 2004 en Sevilla, demostraron que no sólo sigue ganando, sino que seguirá avanzado en el ideal de llegar lo más lejos posible, peleando como siempre cada punto, logre el triunfo o no. A su impecable trayectoria tenística Rafa Nadal añade una firme defensa de unos valores que definen el buen deporte: esfuerzo, sacrificio, tenacidad y respeto máximo por el rival en la victoria y en la derrota, de la que siempre se levanta. Su decimocuarto Roland Garros ganado ayer en tres sets (6-3, 6-3 y 6-0) a Casper Ruud no sólo agranda su leyenda como el mejor tenista de la historia, sino que le da una nueva dimensión, que deja la duda no sobre hasta cuándo la salud le permitirá seguir compitiendo al máximo nivel, sino hasta dónde será capaz de engrandecer el deporte español.