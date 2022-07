Antes del Debate sobre el estado de la Nación ya señalamos que no sólo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se examinaba, sino que también era una prueba para la oposición. Si anteayer decíamos que el jefe del Ejecutivo suspendió claramente, porque antepuso la salud de sus apoyos para sostener el Gobierno a las soluciones que necesita la emergencia económica que enfrenta España, tampoco el PP aprobó. El debate ha sido una oportunidad perdida para Alberto Núñez Feijóo, por más que él no pudiese intervenir, pese a estar presente en el Congreso, por ser senador y no diputado. En las horas previas del debate se esperaba que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que asumía el protagonismo en la tribuna, articulara un discurso muy económico y centrado en señalar tanto que no han funcionado las medidas del Gobierno para atajar la escalada de precios y sus graves consecuencias como para ofrecer medidas alternativas que apunten en una dirección que sí permita acertar y evitar una potencial recesión en el primer semestre de 2024. Pero el PP, quizás influido por medidas muy concretas anunciadas por la mañana por Sánchez, decidió hacer un giro inesperado y centrar su discurso en ETA, a cuenta del pacto de los partidos del Gabinete con Bildu para aprobar la Ley de Memoria Democrática. Y no es que no esté justificada la posición que mantuvo, todo lo contrario. Pero desvirtuó la prioridad que debería tener un partido que aspira a ser alternativa de Gobierno. El mayor problema al que hacen frente los españoles es la emergencia económica derivada de una inflación que ha mermado su renta y amenaza con paralizar la actividad. Las entrevistas que dio el propio Feijóo en algunos medios audiovisuales tras la primera jornada del debate demostraron que es la economía su primera preocupación, pero esta prioridad no tuvo reflejo en la Cámara e impidió visualizar con nitidez la alternativa a un Gobierno que agrava los problemas en vez de resolverlos.