Realismo ante la vacunación contra el Covid-19

El recrucedimiento de los contagios por el Covid-19 en pleno verano es un hecho que tiene en vilo al mundo entero. La esperanza de que las vacunas que se están desarrollando en tiempo récord acaben por revertir el avance imparable del coronavirus está en el imaginario de todos, ante la expectativa de que permita la inmunización de la mayoría de la población y termine por llevar a esta enfermedad a engrosar la lista de virus que no causan los estragos producidos por esta pandemia. En este contexto, el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que es médico de formación, anunció que Andalucía podría empezar una vacunación masiva en enero próximo gracias a la administración de 300.000 dosis producidas por AstraZeneca que espera tener disponibles a finales de año. Sin embrago, tanto el Ministerio de Sanidad como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han rebajado esas expectativas. El Gobierno admite que en diciembre podría contar ya con dosis para vacunar, pero quiere evitar que se levanten falsas esperanzas sobre cuándo será posible hacer una vacunación que verdaderamente permita unos niveles importantes de inmunización. La OMS también enfría el optimismo de Aguirre, al situar más a mediados de 2021 el momento en el que pueda afrontarse una vacunación masiva. Se impone, por tanto, el realismo sobre la vacunación. Y eso excluye abandonar la prudencia y trasladar mensajes que causen luego frustración. Las vacunas deben jugar un papel decisivo para lograr atajar la pesadilla sanitaria, social y económica en que se ha convertido esta pandemia, pero a la vista de lo que han manifestado desde el Ejecutivo central y desde la OMS, y pese al anuncio de Aguirre, una administración masiva del remedio a corto plazo no parece estar asegurada. Que el consejero haya insistido, pese a esa rebaja en las expectativas, en el mensaje de que habrá 300.000 vacunaciones ya este año no encaja con la prudencia debida.