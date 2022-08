Recuperación turística con matices

El turismo andaluz ha experimentado este año su gran recuperación después de la pandemia, pero se hace necesario dejar constancia de algunos matices para no pecar de un optimismo ciego. La recuperación a lo largo de 2022 ha sido gradual, de modo que en los primeros meses del año no se llagaron a los datos de 2019, que fue un ejercicio de récord. Sin embargo, la comparación de abril a junio sí aporta que recibimos más turistas que aquel magnífico año: 8,91 millones frente a 8,89 millones de entonces, según los últimos datos del Instituto Andaluz de Estadística. Esto es lo que hace pensar que el cierre del verano dejará constancia de que los turistas han superado los de 2019, que fue excepcional para el turismo andaluz. Andalucía lideró en julio las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector de la hostelería y de las agencias de viajes, lo que apunta a este buen cierre. Hay más contratados que en ninguna otra comunidad autónoma, incluidas las de las islas y Cataluña. Sin embargo, los ingresos están siendo menores, a pesar de que se ha producido un incremento generalizado de los precios a causa de la inflación. Este mismo factor es el que ha provocado que los días de viajes se hayan acortado y que el gasto medio por visitante sea menor. Entre abril y junio fueron de 3.273 millones de euros, mientras que en 2019 se alcanzaron los 4.427 millones de euros. Más turistas, pero menos gasto, y ésta es una cifra que puede estar marcando una tendencia, ya que los problemas de los precios amenazan con ser más duraderos de lo esperado. Hay que subrayar otro dato que apunta a un cambio, o a una solución no del todo resuelta: ha sido el turismo nacional el que nos ha llevado a las cifras anteriores. El 66% de los visitantes son españoles, mientras que hace tres años el internacional llegó a ocupar la mitad. Esto indica que las reticencias ante el Covid no han acabado del todo, si bien es cierto que los turistas procedentes de la Unión Europea sí están mostrando más confianza.