Señales preocupantes

El supercontagio en la UCI del Hospital Regional de Málaga, que ya va por más de 80 profesionales infectados, nos coloca ante una evidencia que nos empeñamos en olvidar: la pandemia del Covid sigue activa y todo señala que irá a más en los próximos días. El brote, que parece ser que tiene su origen en una comida prenavideña, nos vuelve a recordar, en lo que a capacidad de propagación del virus se refiere, los días más duros de la enfermedad, sin que ni siquiera podamos alegar que se deba a la nueva variedad ómicron -mucho más contagiosa que las anteriores-, posibilidad que las autoridades sanitarias han descartado. El de Málaga es, por ahora, el caso más llamativo de los últimos tiempos, pero desde luego no el único. Ayer, dos guarderías en la provincia de Sevilla tuvieron que ser clausuradas debido a sendos brotes. Mientras tanto, las calles de las principales ciudades andaluzas, especialmente las más turísticas, se han convertido durante el puente que hoy finaliza en auténticos hervideros humanos, en los que apenas se respetaban las medidas básicas de la separación social. Con las fiestas navideñas ya en las puertas, parece evidente que los contagios irán a más en los próximos tiempos. Eso sí, como consuelo nos queda el dato no menos cierto de que, hasta el momento, no se ha tenido que hospitalizar a ninguno de los profesionales contagiados en Málaga. Una vez más se comprueba que el virus ha perdido letalidad, algo que se debe en gran parte a la vacunación masiva, que en Andalucía alcanza al 90% de la población mayor de 12 años. Sin embargo, una vez más, hay que hacer un llamamiento a la prudencia y a no bajar la guardia frente al Covid, más teniendo en cuenta que el virus ha demostrado una gran capacidad de mutación, lo que siempre añade un grado de inquietud. Aún nos queda un largo tiempo de lucha contra una enfermedad que no está ni mucho menos controlada.