Tragedia en Marruecos

El terrible terremoto que el viernes por la noche sacudió Marruecos cobrándose miles de vidas e inmensos daños materiales ha provocado una oleada de solidaridad en todo el mundo que se ha traducido en una rápida reacción para brindar ayuda a un país que ha quedado noqueado. Por razones de vecindad geográfica y de cercanía sentimental, España, y de forma muy particular Andalucía, han tenido un papel importante en esta respuesta. Pero la tragedia ha vuelto a poner dramáticamente de relieve las características de un régimen político autocrático lastrado por el hermetismo y la ineficacia. La frialdad del rey, cada vez más ausente de Marruecos y que pasa largas temporadas de vacaciones en el extranjero, la falta de actualización de las cifras de víctimas y de información sobre lo ocurrido en las zonas más remotas, los problemas que se están poniendo al despliegue de asistencia humanitaria o la incomprensible negativa de Rabat a aceptar la ayuda que le ha ofrecido Francia, configuran un panorama que hacen que los marroquíes se vean impotentes para luchar con sus propios medios para hacer frente a un desastre de esta magnitud. La situación se complica por el hecho de que en Marruecos ninguna decisión importante se toma sin la aprobación expresa de Mohamed VI y, al menos hasta ahora, el monarca ha demostrado una escasa empatía con sus súbditos. A pesar de todos los problemas que ocasionan las características del régimen escasamente democrático de nuestro vecino del sur, es importante que la ayuda a las víctimas se intensifique de forma inmediata. España ha movilizado tantos recursos oficiales, a través por ejemplo de la Unidad Militar de Emergencias, como de organizaciones no gubernamentales y otros colectivos. Todavía es mucho más lo que se ignora que lo que se sabe sobre las consecuencias del tremendo terremoto. Pero de lo que no cabe duda es de que Marruecos necesita más que nunca toda la asistencia que se le pueda prestar.