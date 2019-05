Vamos A HABLAR DE GRANADA

Del Ayuntamiento no dependen las grandes cuestiones políticas, económicas o estratégicas, pero sí lo hacen muchos asuntos que son vitales para nuestra vida cotidiana y bienestar en general. El Gobierno municipal que elijamos el próximo día 26 de mayo será fundamental en cuestiones como la ampliación del Metro, la ordenación de los nuevos dispositivos de movilidad, la limpieza de las calles, el urbanismo, el modelo turístico, la conservación del patrimonio histórico, la gestión y ampliación de las zonas verdes y un largo etcétera. De todas las elecciones que se celebran, son las municipales las más cercanas al ciudadano y en las que éste tiene más elementos de juicio para forjarse una opinión. Sencillamente porque se trata de asuntos que le son cotidianos y que experimenta todos los días al ir al trabajo, al pasear con la familia, al hacer deporte, al ir al teatro... Estos días no se trata de dirimir si España es de derechas o de izquierdas o de si se debe reformar o no la Constitución, sino de evaluar cómo está la ciudad y cómo se puede mejorar. Es el momento de hablar de Granada para elegir al alcalde que mejor pueda gestionar sus muchos y complejos asuntos.