Vista al centro

En la última reunión de la dirección nacional del PP, celebrada el pasado lunes en Madrid, Alberto Núñez Feijóo guardó un elocuente silencio sobre el conflicto que incendia estos días la sanidad pública madrileña. Un silencio que, como tantas veces ocurre en la política, es más significativo que una afirmación. La Atención Primaria, la calidad asistencial y los mensajes que se transmiten a la opinión pública sobre esta cuestión son materia sensible que no se puede despachar con genéricas apelaciones a conspiraciones políticas. Cuando los centros de salud no dan el servicio que requiere el ciudadano se tiene un problema grave y conviene actuar sobre él con medidas efectivas. La andaluza Susana Díaz, que lo sufrió en carne propia en 2018, le podría dar una lección al respecto a la madrileña Isabel Díaz Ayuso: acercarse a unas elecciones con la sanidad en llamas es una papeleta para tener problemas en las urnas. El conflicto sanitario de Madrid y la actitud que ha adoptado la dirección nacional del PP vuelve a demostrar que en los gobiernos autonómicos que controlan los populares se imponen dos estilos cada vez más diferenciados. El maximalista y confrontador que representaría Isabel Díaz Ayuso en Madrid y el mucho más centrado que encarnaría Juanma Moreno en Andalucía. Y no cabe duda de en cuál de las dos líneas de actuación se encuentra más identificado Feijóo y en cuál confía más para alcanzar La Moncloa en las próximas elecciones. El líder del PP ha trazado una estrategia moderada que mira al centro. Pero desde la poderosa autonomía madrileña se emiten mensajes que señalan hacia otra dirección. El lunes Feijóo pidió a su partido moderación y pragmatismo, mientras Ayuso elevaba el tono para hablar de conspiraciones. Parece claro que el discurso nacional del PP se va a acercar cada vez más a las líneas que se dibujan desde San Telmo que a las que se diseñan desde la Puerta del Sol. Será un acierto porque la moderación y el pegarse a los problemas de los ciudadanos es lo que aconsejan situaciones tan complicadas como la que vive España.